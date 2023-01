Campionato al via il 24 febbraio

Sta per iniziare la stagione 2023 delle derivate di serie e nella classe intermedia, la SuperSport Next Gen, saranno decisamente protagonisti piloti e scuderie di casa nostra. Evan Bros, nelle ultime quattro stagioni, ha ottenuto 2 titoli e 3 secondi posti, un vero e proprio record. Il nuovo campionato mondiale inizierà dove si era concluso quello scorso, meno di due mesi fa, sul circuito australiano di Phillip Island: il primo giro sarà in programma venerdì 24 febbraio. Al momento attuale sono 11 le tappe in programma con una 12ª ancora in dubbio e su una pista da decidere. Voci di corridoio indicano Imola, al momento fuori dalla rassegna iridata, come potenziale 12ª prova e questo sarebbe una grande gioia per tutti gli appassionati ravennati. Subito dopo il weekend australiano, dal 3 al 5 maggio, si correrà in Indonesia poi le gare si trasferiranno in Europa; l’ultima gara sarà il 15 ottobre in Argentina.

u.b