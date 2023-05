Campionato di velocità in salita

Dopo la tappa inaugurale del Trofeo Crono Climber, Vitas Frigo Babbi, in sella alla sua Bmw S1000RR, col capomeccanico Anthony Lanzo per mettere a punto la moto preparata da Tondo Garage, si è cimentato per la prima volta in una tappa del Campionato Austriaco di velocità in salita, la Landshaag-St. Martin, uno dei percorsi naturali in salita più veloci d’Europa. Due prove che hanno portato il centauro ravennate a ottenere un buon 1’36’’708 (34º di classe), nella Superstock 1000; il miglior tempo è arrivato da Maurizio Bottalico che ha concluso la sua fatica in 1’11’’223. Molto soddisfatto Vitas Frigo Babbi, visto il debutto nella nuova tipologia di gara: "Sono davvero contento del mio miglior tempo – racconta – mi ero prefissato di realizzarne uno attorno al 1’ e 40’’ e ho fatto di meglio, quindi sono soddisfatto del mio 1’36’’ e punto già a far meglio il prossimo anno: sono quasi sicuro di riuscire a scendere sotto il muro di 1’30’’. Questa edizione mi è servita da rodaggio, un po’ per capire molte cose relative alla gara di velocità, rispetto a quelle che sono solito frequentare, di regolarità". E ora Frigo Babbi si rituffa nel Trofeo Crono Climber che lo aspetta (20-21 maggio) al Passo dello Spino.

u.b.