Canottaggio. Europei under 23 Prati settimo

Un settimo posto d’orgoglio. Marco Prati lo conquista nel singolo agli Europei Under 23 svoltisi sabato 26 e domenica 27 a Krefeld, in Germania. Un buon risultato per il diciannovenne atleta della Canottieri Ravenna, al suo primo anno di categoria, soprattutto considerando il percorso travagliato di questo 2023. Dopo essere stato per mesi fermo ai box per un grave infortunio al ginocchio, Prati è infatti tornato in acqua a marzo di quest’anno ed è riuscito nell’ordine a giungere quinto agli Italiani Assoluti in singolo, terzo agli Italiani Under 23 sempre in singolo, quinto ai Mondiali Under 23 nella specialità del quattro di coppia, e ora settimo ai campionati continentali.