Canottaggio. Prati a caccia di una medaglia nel singolo

Marco Prati è pronto per gli Europei U23, ai quali parteciperà da sabato nella specialità del singolo. Dopo il 5° posto conquistato un mese fa nel ‘quattro di coppia’ ai Mondiali U23 di Plovdiv, in Bulgaria, il diciannovenne atleta della Canottieri Ravenna ha infatti vinto la selezione ed è stato convocato per disputare questa regata continentale. La gara si svolgerà nel bacino dell’Elfrather See di Krefeld, in Germania, dove Prati sarà accompagnato dal proprio allenatore Thomas Cervellati. È la seconda partecipazione per il canottiere ravennate agli Europei U23. Lo scorso anno, ancora da U19, Prati giunse quinto in finale a poco meno di 5’’ dal bronzo. Le gare inizieranno appunto sabato mattina con le batterie, seguite dai recuperi al pomeriggio.

Domenica mattina sarà il momento delle semifinali e, a partire dalle 11.45, inizieranno le finali. Oltre all’Italia, saranno 13 le nazioni in gara. Danimarca, Grecia, Israele, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Turchia e un rappresentante Ain (Individual neutral athletes). Attenzione soprattutto allo svizzero Bojan Reuffurth, finalista quest’anno ai Mondiali U23. Il secondo evento in programma questo weekend per gli atleti della Canottieri, sono i campionati italiani di ‘beach sprint’, che si svolgeranno dal 25 al 27 agosto a Salerno.

Saranno Alice Casadei e Gloria Pierleoni a gareggiare nel doppio in questa manifestazione, che si tiene su imbarcazioni da ‘coastal rowing’ (canottaggio costiero). Il ‘beach sprint’ è una disciplina in grande crescita, che si pensa possa entrare nel programma olimpico di Los Angeles 2028. La gara prevede un tratto di corsa sulla spiaggia; poi la rapida salita in barca con 250 metri di slalom in acqua fino alla boa di virata più lontana; ed infine altri 250 metri per tornare sulla battigia e terminare l’ultimo tratto di gara con una corsa di circa 30 metri fino al traguardo.

Gloria Pierleoni è una veterana di queste gare (quest’anno ha vinto 3 medaglie al trofeo ‘Lido Filippi’ di beach sprint nelle tappe di Mondello, Venezia e Pescara), mentre Alice Casadei è al debutto in questa disciplina. Il 3° appuntamento di questo scorcio di stagione si terrà lunedì 28 agosto e vedrà protagonista sempre Gloria Pierleoni. La giovane portacolori della Canottieri Ravenna, prenderà parte infatti alle selezioni per i Mondiali di beach sprint che si terranno a Barletta dal 29 settembre al 1° ottobre.