Canottaggio. Prati torna alla sua specialità Obiettivo, gli Europei in Germania

Conclusa una sfida, ne parte subito un’altra. Dopo il quinto posto ottenuto pochi giorni fa ai Mondiali Under 23 di Plovdiv, in Bulgaria, nel quattro di coppia maschile, Marco Prati torna a gareggiare nella sua specialità preferita: il singolo. Questa volta, però, la gara non assegna medaglie ma permette di andare a cercarle: si tratta infatti delle Selezioni per gli Europei Under 23 che si svolgeranno Sabato 26 e domenica 27 agosto a Krefeld, in Germania. L’atleta della Canottieri Ravenna affronterà la selezione venerdì 28 luglio nelle acque del lago di Piediluco.

La direzione tecnica della Federazione Italiana Canottaggio ha infatti indetto una gara selettiva per tutte le specialità del programma continentale Under 23. Ma per i canottieri non basterà vincere la propria specialità: servirà infatti anche realizzare un tempo minimo per potere essere presi in considerazione per la partecipazione ai Campionati Europei.

L’atleta della Canottieri Ravenna, quest’anno già bronzo agli Italiani under 23, cercherà quindi di qualificarsi per il secondo anno di fila all’evento continentale: ricordiamo che nel 2022 riuscì, pure essendo ancora Under 19, a giungere in finale e chiudere al quinto posto.

Dopo l’infortunio di questo inverno che gli ha fatto iniziare la stagione in netto ritardo, Prati cercherà di prolungarla il più possibile affrontando questa selezione con il suo solito spirito combattivo.