Canottaggio. Via ai Mondiali Under 23 per Prati

L’attesa è finita: i Mondiali Under 23 di canottaggio stanno per partire ed il ravennate Marco Prati è pronto a recitare un ruolo di prim’ordine. Sul campo di gara del Maritza River a Plovdiv, in Bulgaria, il giovane atleta della Canottieri Ravenna scenderà in barca a bordo del quattro di coppia Maschile. Marco è al carrello numero tre dell’armo completato da Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli del Gavirate e Gabriele LoConsole della Cernobbio.

Prati conosce bene il campo di gara in quanto vi giunse sesto in singolo al Mondiale Under 19 del 2021. E conosce bene anche la barca in quanto proprio in quattro di coppia l’anno scorso conquistò il quarto posto nella categoria Under 19, a due secondi dall’oro e meno di uno dal bronzo, prima di salire sul singolo e conquistare il titolo Mondiale Under 19. Nella strada verso la finale, obiettivo dichiarato della barca, l’equipaggio di Prati dovrà affrontare altre 16 nazioni in gara in questo Mondiale: Australia, Cile, Cina, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lituania, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Svizzera.

Le batterie si terranno oggi alle 16.10. Eventuali ripescaggi venerdì 21 luglio al mattino verso le 10.30. Le semifinali sono previste per le 13 di sabato e le finali domenica 23 alle 12.25. Le finali saranno in live streaming su www.worldrowing.com.