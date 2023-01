Capitan Moroni: "Con Valdarno sabato vogliamo il riscatto"

Niente drammi e pensare positivo. L’inaspettata sconfitta con Brescia ha rovinato il recente cammino dell’E-Work, sempre vincitrice contro le dirette concorrenti per la salvezza, non facendola agganciare il nono posto, ma ora l’importante è fare tesoro degli errori commessi e rialzare subito la testa contro San Giovanni Valdarno, ultima della classe che si presenterà sabato al PalaBubani. "A Brescia avremmo dovuto aggredire sin da subito la partita e iniziare forte data l’importanza del match – sottolinea la playmaker Giulia Moroni (foto Tedioli) - e invece abbiamo avuto l’approccio sbagliato e ne abbiamo pagato le conseguenze. Quello di domenica è stato sicuramente un passo falso, ma è inutile piangere sul latte versato. Non possiamo permetterci di rimuginare sulla sconfitta, ma prendere consapevolezza dei nostri errori e lavorare forte in vista di San Giovanni Valdarno. Credo che ogni partita sia a sé e, di conseguenza, anche ogni vittoria e sconfitta. Analizzeremo come sempre la partita per correggere i nostri errori per non ripeterli". La voglia di riscatto è dunque tanta in casa faentina e le ragazze di coach Ballardini non vedono l’ora di scendere in campo sabato alle 20.30. "San Giovanni Valdarno è una squadra ostica che ha cambiato volto rispetto al girone di andata e verrà a Faenza a caccia dei due punti. Per noi è una partita cruciale e non possiamo sbagliarla, dovremo tenere alta la concentrazione e non commettere errori già commessi".

Ovvero, bisognerà che la squadra metta nuovamente in campo quell’aggressività vista fino a qualche settimana fa e che tiri con buone percentuali, perché il 36% da due e il 12% da tre visti a Brescia sono statistiche che non devono più ripetersi. Fondamentale sarà recuperare Policari, elemento chiave nel gioco faentino a livello tattico e realizzativo, ago della bilancia nel gioco dell’E-Work da quando Ballardini l’ha schierata da ala grande. L’ala non ha giocato domenica per un problema muscolare, ma dovrebbe recuperare. Si attendono risposte invece da Davis e da Hinriksdottir non ancora ritornate ad essere decisive come qualche settimana fa. La guardia statunitense aveva mostrato segnali di crescita con Moncalieri, ma con Brescia non è stata determinante, mentre l’ala islandese è molto involuta. Nell’ultima partita era reduce dall’influenza e questo potrebbe essere un alibi, ma contro San Giovanni Valdarno urge un pronto riscatto anche da lei.

Luca Del Favero