Capra team a Reggio

Sarà il Capra Team Ravenna la prima formazione ravennate ad esordire nei playoff dei campionati di C femminile e di Promozione maschile che inizieranno in questi giorni. Le bizantine scenderanno in campo oggi alle 21.15 in casa dell’Arbor Reggio Emilia nel match di andata degli ottavi di finale, mentre il ritorno si giocherà sabato 22 alle 21 a Ravenna: passerà il turno la squadra che avrà segnato il maggior numero di punti nel doppio confronto. Il Faenza Basket Project, invece, grande favorita per una delle tre promozioni, sarà impegnato mercoledì 19 alle 21 a Casalgrande e ospiterà le emiliane sabato 22 alle 20. Questo il tabellone playoff di C femminile, dove due saliranno direttamente in serie B e le perdenti delle finali si giocheranno la terza promozione: Sasso Marconi – Modena Basket; Arbor Reggio Emilia – Ravenna; Bologna Basket –Castelfranco Emilia; Noceto – Monte San Pietro; Vis Ferrara – Magik Parma; Cavezzo - Libertas Castello D’Argile; Granarolo dell’Emilia – Puianello; Casalgrande – Faenza. In Promozione invece ci sarà solo un posto in serie D e sembra che spetti al Lusa Basket Massa Lombarda, vista la forza del roster e il dominio in regular season. I massesi giocheranno sabato in casa gara 1 contro Pianoro (ore 21.15), gara 2 mercoledì alle 21.45 in terra bolognese e l’eventuale gara 3 a Massa Lombarda domenica 23 alle 18. Il Faenza Basket Project affronterà il PGS Bellaria Bologna domenica alle 21 al PalaBubani in gara 1, venerdì 21 a Bologna alle 21.15 in gara 2: l’eventuale ‘bella’ è in calendario domenica 23 alle 18 a Faenza. Gli accoppiamenti dei playoff: Sporting Cattolica – PGS Welcome Bologna; Castenaso – Tiberius Rimini; Sunrise Rimini – Hornets Bologna; PGS Bellaria Bologna – Faenza; Morciano – Pizza&More San Lazzaro di Savena; San Mamolo Bologna – Tigers Forlì; Libertas Green Forlì – Medicina; Pianoro – Massa Lombarda.