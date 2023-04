Capra Team, esordio vincente nei playoff

Il Capra Team esordisce nei playoff di C Femminile con una netta vittoria in casa dell’Arbor Reggio Emilia per 62-47 (16-11; 30-20; 51-31). Un risultato che permette alle ravennati di ipotecare il passaggio del turno, visto che nel match di ritorno che giocheranno sabato 22 in casa, dovranno limitarsi a difendere il vantaggio di 15 punti per accedere ai quarti. Il Faenza Basket Project debutterà mercoledì alle 21 a Casalgrande e ospiterà le emiliane sabato alle 20. Capra Team: Gonzalez 4, Maioli 8, Vannucci 2, Pirazzini 9, Guidi 4, Calabrese 19, Papalexis 9, Camata 7. All.: Venturini. Questo il tabellone playoff di C femminile, dove due saliranno direttamente in serie B e le perdenti delle finali si giocheranno la terza promozione: Sasso Marconi – Modena Basket; Arbor Reggio Emilia – Ravenna; Bologna Basket –Castelfranco Emilia; Noceto – Monte San Pietro; Vis Ferrara – Magik Parma; Cavezzo - Libertas Castello D’Argile; Granarolo dell’Emilia – Puianello; Casalgrande – Faenza.