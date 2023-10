Caricasulo dà battaglia sul circuito di Algarve. Per lui un sesto posto in rimonta

Nel giorno del titolo Mondiale conquistato da Nicolò Bulega, alla sua seconda stagione in SuperSport 600 Next Gen, anche i ravennati impegnati non demeritano certamente in gara1 sul circuito portoghese dell’Algarve. Il centauro bizantino Federico Caricasulo, che pilota una Ducati Panigale V2 come Bulega – che però è sulla Rossa ufficiale e il prossimo anno salirà in SuperBike – ma del team Althea, brilla per tutto il venerdì, anche se ieri, nella SuperPole, deve accontentarsi del decimo tempo e dunque scatta con 9 concorrenti davanti al via. Ma è molto bravo a risalire sino al 6ª posto finale, alle spalle di Debise (ma staccato di oltre un secondo), comunque ad oltre 15’’ dall’inarrivabile Bulega ma a quasi 13’’ anche dal secondo, il riminese Stefano Manzi. Buona anche la prestazione del toscano Lorenzo Dalla Porta, ora sulla sella della Yamaha R6 del team ravennate Evan Bros, 10º alla fine di gara1, dopo essere partito dall’undicesima piazzola in griglia, ma costretto alla rimonta dopo una partenza non felicissima. Per lui 6 punti che si vanno ad aggiungere ai 16 di cui già disponeva.

u.b.