Carrozza e Foschi senza rivali Oro per i due ai regionali di Soliera

Medaglia d’oro per Ginevra Carrozza e Brando Foschini (foto) del Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima nella Prova Regionale del Campionato Nazionale Gold CadettiGovani tenutasi nel week end a Soliera. Nella categoria Cadetti, ha conquistato la qualificazione Ginevra Carrozza, piazzatasi al primo posto. 13° posto per Mattia Casadei; 28° Nicolò Budini. Nella gara dei Giovani, Brando Foschini non ha avuto rivali, mettendosi al collo l’oro. 21° Casadei e 46° Budini. Nella femminile, 17° posto per Ginevra Carrozza e 21° per la sorella Greta. Chiamata in azzurro per Matteo Galassi (GS Carabinieri) convocato in nazionale per gli allenamenti a porte aperte della categoria Assoluti che si stanno svolgendo a Tirrenia. Soddisfazione in casa cervese per Chiara Rossi, vincitrice di uno dei premi del progetto "Incentivazione allo Studio 2022" assegnati dalla Federazione Italiana Scherma. La consegna avverrà ad inizio della prossima stagione.