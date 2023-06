Casadei sempre più bomber Il suo penalty stende gli inglesi

La favola continua, in attesa del lieto fine. Cesare Casadei si conferma capocannoniere solitario del Mondiale Under 20 in Argentina: al 43’ del secondo tempo realizza il rigore che permette all’Italia di battere 2-1 l’Inghilterra, una delle favorite per la vittoria finale. Ancora una volta è il ravennate ad essere grande protagonista, assieme agli altri due concittadini, ovvero Matteo Prati e Samuel Giovane, tutti nati a Ravenna nel 2003 e cresciuti nel Cesena prima di disperdersi. Casadei acquisto milionario del Chelsea e, in questa seconda parte di stagione, in Championship col Reading. Prati, invece, passato in estate dal Ravenna alla Spal, squadra con cui è retrocesso in serie C. Infine Giovane, di proprietà dell’Atalanta, ora in prestito all’Ascoli. Casadei e Prati, come hanno fatto nelle tre partite del girone di qualificazione, hanno giocatori titolari anche con l’Inghilterra, nella prima partita ad eliminazione diretta. Mentre Giovane, che pure veniva da due prove nell’undici di partenza, è entrato solo nel burrascoso finale, anche se ha contribuito a portare in porto il fondamentale successo, visto che sono stati concessi ben 11’ di recupero.

Ancora una volta Casadei è stato fondamentale: il rigore è arrivato per un fallo di mano di Quansah su un tiro dello stesso Casadei. Grande protagonista anche Matteo Prati capace di percorrere la bellezza di 13,24 chilometri nel corso della partita con l’Inghilterra. I tre ravennati in azzurro torneranno in campo domani sera (ore 23 italiane) contro la Colombia nei quarti del Mondiale.

u.b.