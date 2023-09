C’è Godo-Stella Rossa. Occasione Bagnara

Soliti anticipi organizzati dal Crer, da quest’anno anche in Seconda. Nel girone M, il Borgo Tuliero se la vedrà col San Rocco, entrambe a 3 punti: domani, invece, ci sono ampie possibilità che si possa sciogliere il terzetto di testa. Infatti il San Potito ospita il Palazzuolo e potrebbe approfittarne il Bagnara che se la vedrà al ’Comunale’ con la Vis Faventia. Nel girone N, invece, oggi il Godo se la vedrà con la Stella Rossa. Il San Pancrazio, prima in classifica col Vecchiazzano, fa visita al Gs Romagna al "Baroncelli" di Sant’Antonio. C’è attesa, poi, per la gara di Fornace Zarattini: il San Zaccaria dovrebbe presentarsi dopo il forfeit (0-3 e punto di penalizzazione) dell’ultimo turno.

Programma (3ª giornata, ore 15,30). Girone M: B. Tuliero-San Rocco. Domani: C. Guelfo-Bagnacavallo, Bagnara-Vis Faventia, C. Erika-Riolese, Conselice-Vita, Only Sport-R. Voltanese, S. Potito-Palazzuolo.

Girone N: Godo-St. Rossa. Domani: F. Zarattini-S. Zaccaria, Fiumanese-Dep. Roncadello, Gs Romagna-S. Pancrazio, Low Street-P. Fuori, Real-Marina, Valmontone-Vecchiazzano.

u.b.