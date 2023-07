C’è Italia-Turchia al bagno La Plage

Appuntamento da non perdere per i tifosi di volley. La partita Italia-Turchia, i quarti di finale della VNL femminile, sarà proposta su schermo gigante al Bagno La Plage di Lido Adriano a partire dalle 21. Nel pomeriggio, per le giocatrici dei settori giovanili delle varie società, sarà possibile giocare a beach volley, con il coordinamento dell’allenatrice Paola Bolognesi.

Dopo cena (disponibili anche due “menu volley” a 15 euro) il lungo rapporto fra la città di Ravenna e la Nazionale sarà illustrato con una serie di proiezioni e un breve racconto.