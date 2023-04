C’è la sfida che vale una stagione: serve la migliore E-Work

‘Vincere non è importante: è l’unica cosa che conta’. Mai come in questa occasione la frase si addice all’E-Work, attesa questa sera dal crocevia più importante della sua stagione. Alle 20.30 al PalaBubani si giocherà la decisiva gara del primo turno playout contro San Giovanni Valdarno e vincere significherebbe conquistare la salvezza, chiudendo finalmente una stagione da dimenticare. Perdere invece costringerebbe a un altro turno contro Lucca o Moncalieri (pure loro in campo stasera nella ‘bella’) che potrebbe condannare alla retrocessione in A2. Un pericolo che un gruppo alle prese con cali di tensioni, black out e nervi non certo saldi, non può permettersi di correre.

Ma come arriva l’E-Work alla partita odierna? Di sicuro non nelle migliori condizioni mentali, visto anche il nervosismo di gara 2, ma il fattore campo e un roster più competitivo di quello delle avversarie possono lasciare pensare in positivo, a patto però che ci sia un netto cambio di gioco e di mentalità rispetto al match giocato in Toscana.

La squadra deve per prima cosa iniziare a tirare con percentuali migliori rispetto al 30% di media delle prime due sfide e deve ritornare a coinvolgere tutte le giocatrici in attacco, come era accaduto a Lucca dove i punti segnati sono stati 72. Se l’E-Work dovesse toccare quella cifra anche stasera avrebbe la vittoria in tasca, perché San Giovanni Valdarno non ha tutti quei punti nelle mani: soltanto 5 volte nelle 28 gare giocate tra regular season e playout ha infatti raggiunto o superato i 70 punti. Bisognerà quindi che Davis mostri il suo reale valore in quella che potrebbe essere la sua ultima partita al PalaBubani, che Hinriksodottir ritrovi la via del canestro, che Policari lasci da parte il nervosismo e che l’attacco non passi più soltanto dalle mani di Kunaiyi-Akpanah.

Serve dunque la migliore E-Work della stagione o almeno una squadra che lotti e che mostri aggressività. Poi c’è la questione ‘testa’, fondamentale in simili partite, perché conterà essere concentrati sin dal primo minuto evitando palle perse banali e momenti di black out, con le giocatrici che devono incitarsi nei momenti difficili per superarli insieme. Senza dimenticare poi che tutta la pressione sarà proprio sulle faentine. San Giovanni Valdarno sta di sicuro meglio a livello mentale e in gara 2 ha mostrato che può domare Faenza se impone i propri ritmi e nell’arco degli ottanta minuti è la squadra che ha destato maggiore impressione. Garrick si è dimostrata un fattore determinante, come Krivacevic e Brezinova, in dubbio dopo l’infortunio di lunedì. La pivot ceca stringerà sicuramente i denti visto che Valdarno avrà la ghiotta occasione di conquistare la salvezza contro un’avversaria in crisi di gioco e identità, ma se dovesse dare forfait al suo posto ci sarebbe la play Koizar, deludente in gara 1, che cambierebbe l’assetto tattico della squadra. Ora l’ultima parola spetta all’E-Work, arrivata finalmente al giorno della resa dei conti.

Luca Del Favero