Ceccarello in gara in Perù Sesto posto nella carabina

Ottimo risultato per Sofia Ceccarello, arrivata sesta nella carabina 3 posizioni 50 metri a Lima in Perù dove si sta disputando la quarta tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno.

La ravennate, unica rappresentante della nazionale italiana alla competizione, è riuscita a passare brillantemente le qualifiche con 580600 (parliamo cioè del settimo punteggio) per poi sistemarsi in sesta piazza nel Ranking Match.

Sul podio sono salite le cinesi Siyu Xia e Mengyao Shi e la norvegese Jeanette Hegg Duestad. Meno positiva la prova nella carabina 10m ad aria compressa dove ha chiuso 37esima nel Ranking Match. Il sesto posto di Lima conferma l’ottimo momento della 21enne romagnola che a settembre aveva vinto il bronzo agli Europei nel Mixed Team insieme a Danilo Dennis Sollazzo. Ceccarello, che da agosto vive negli Stati Uniti dove frequenta l’università del Kentucky, è attesa nei prossimi mesi da impegni fondamentali per conquistare punti nel ranking internazionale per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024, che sarebbe la sua seconda esperienza olimpica dopo quella di Tokyo.

Dal 21 giugno al 2 luglio ci saranno gli Europei in Polonia, mentre dal 14 agosto al 3 settembre sono in programma i Mondiali in Azerbaijan. Appuntamenti ai quali Ceccarello intende ben figurare.

l.d.f.