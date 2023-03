Cecina riporta i Roosters sulla terra A Marina di Ravenna la gara è senza storia

Dalla gioia per la vittoria, al rammarico per la sconfitta. Dall’esaltazione per una grande prestazione, alla profonda delusione per una brusca battuta d’arresto. Ai Roosters Romagna non riesce la doppietta casalinga: dopo il bel successo contro gli Hogs Reggio Emilia, i padroni di casa devono cedere il passo ai Trappers Cecina, che si impongono a Marina di Ravenna con un nettissimo 50-12. Un punteggio severo, che evidenzia bene la differenza di valori che si è vista in campo in quest’occasione, con gli ospiti apparsi più cinici ed efficaci in fase offensiva, capaci di scavare subito un ampio margine con un inizio di match quasi perfetto.

La sfida inizia subito in salita per i Galletti, poiché il drive del Cecina fa strada fin dalla prima azione, permettendo al quarterback Tarroni di servire con un ottimo pass a Setti, che va subito in touch down. La corsa centrale di Vaccaro consente , poi, la trasformazione da due punti ed è subito 0-8. I Roosters provano a reagire ma alla fine concedono il turnover, e Cecina è letale, con una splendida azione di corsa di Mibelli (0-14). I padroni di casa vanno in confusione, sul kick di ripresa si fanno anticipare dai Trappers, che riconquistano il possesso ed hanno così un nuovo drive in attacco, sfruttato ottimamente da Tarroni che libera Tesi: 20-0.

I Roosters subiscono anche un safety (22-0) prima del nuovo touch down di Setti (28-0). Il tutto nel primo quarto. Arriva un altro touch down di Recce, trasformato da Vaccaro (0-36). Colpiti duramente, i Roosters riescono ad organizzare un drive d’attacco efficace, con Alberto Mazzotti che prima trova con un bel pass il fratello Michele, e poi manda in touch down Lorenzo Fiumana (36-6). Cecina, però, è implacabile e va in touch down con Tesi (44-6). Nei due quarti finali non ci sono sussulti: il punteggio si fissa sul 12-50 col touch down di Recce e di Matteo Monti per i Roosters, su un bel pass del rientrante Davide Negretto. Seconda Divisione (2ª giornata). Girone C: Roosters-Trappers 12-50, Aquile-Hogs 35-0. Classifica: Aquile, Trappers 1-0; Roosters 1-1; Grizzlies 0-0; Hogs 0-2. Prossimo turno (18-19 marzo): Hogs-Grizzlies.

u.b.