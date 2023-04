Cerino e Serasini, che gare Le ginnaste mettono l’oro al collo al campionato regionale Silver

Momento d’oro per le Junior della sezione ginnastica del Club Atletico Faenza. Infatti nella seconda prova del campionato Regionale Individuale Silver LE di ginnastica artistica, tenuto alla palestra Renato Serra di Cesena, sono arrivate ben due vittorie nelle categorie Junior1 e Junior2. Nella categoria Junior2, riservato alle nate nel 2009, Sara Cerino ha conquistato la vittoria, bissando il risultato già ottenuto nella prima prova del campionato. Quattro ottime prove senza errori l’hanno portata sul gradino più alto del podio. Anche nella categoria Junior1, le nate nel 2010, il Ca Faenza ha ottenuto il primo posto con Emma Serasini che era stata seconda il 5 febbraio nella prima prova. Per lei un’ottima gara in tutti gli attrezzi, soprattutto nel volteggio: qui ha presentato per la prima volta il suo nuovo salto, ottenendo il miglior punteggio di specialità. Nella stessa gara, 7º posto per Giada D’Antonio, a mezzo punto dal podio. Ovviamente grande soddisfazione per la società manfreda e per la loro allenatrice Elisa Ceroni. Ora l’appuntamento è per le finali nazionali a fine giugno a Rimini. Soddisfazione anche per la sezione ritmica del Ca Faenza, che ha ’prestato’ due sue atlete per il campionato Squadra Gold Allieve 3 e 2. Adele Crocini si è piazzata seconda con il forte Sorbolo nella fase interregionale ZT2 tenuta a Cervia. Lucia Sangiorgi, invece, con l’Edera Ravenna – ottima la collaborazione col Ca Faenza – ha vinto la gara. Entrambe, dunque, parteciperanno al campionato Italiano, a Fabriano, il prossimo 12 maggio.

u.b.