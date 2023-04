Cervia festeggia la promozione in serie B2

La My Mech Cervia conquista la promozione in serie B2, coronando un campionato dominato sin dalla prima giornata. Decisiva è stata la vittoria per 3-1 (20-25; 25-17; 25-19; 25-19) sul campo del Massa Volley nella seconda gara della finale playoff tra le prime classificate della regular season. Insieme al Cervia sono state promosse le modenesi del Soliera. Il Massa Lombarda avrà comunque un’altra chance promozione, partendo dalla semifinale dei playoff tra le seconde e le terze classificate. Un torneo che non vedrà più la Fenix Faenza, sconfitta 3-1 (23-25; 25-15; 25-21; 25-19) dall’Everton Reggio Emilia anche nella gara di ritorno del primo turno.