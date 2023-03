Cervia Ginnastica, playoff svaniti per poco Le romagnole chiudono la stagione seste

"La Cervia Ginnastica ha dimostrato di poter stare in serie A2". Con questa frase Simona Ravaioli, una delle allenatrici del team cervese insieme a Yana Sinyel’nikova e Natalia Putko, fotografa la prima stagione della sua società nel secondo campionato nazionale, torneo chiuso al 6° posto. Un ottimo piazzamento che lascia però anche l’amaro in bocca, perché sarebbe bastato poco per entrare tra le prime cinque e disputare i playoff con in palio l’ultima promozione nella massima serie. Purtroppo il nono posto nella terza prova del campionato disputatasi sabato a Desio non ha permesso alle cervesi di raggiungere l’obiettivo, ma la stagione è stata ugualmente da applausi. "Siamo contentissime di come si sono comportate le nostre atlete – continua Ravaioli – che hanno dimostrato di farsi valere anche in un palcoscenico così importante. Il sesto posto finale è un grande risultato, anche se ammetto che una volta entrate in corsa per i playoff avremmo sperato di entrarci. A Desio ci siamo presentate dopo una settimana difficile a causa dell’influenza e non eravamo al meglio, ma tutte in pedana hanno dato il massimo e alla fine siamo comunque contente. Vorrei sottolineare la prova di Giulia Capacci, che presto compirà 29 anni, con il nastro: è stata davvero emozionante".

Cervia Ginnastica guarda già al futuro e alla prossima stagione con grande ottimismo. "Abbiamo imparato molto in questo campionato e ora sappiamo come programmare e pianificare le strategie curando i minimi particolari e le tattiche in gara. Siamo molto soddisfatte nell’aver visto una squadra giovane come la nostra e al debutto riuscire a tenere testa alle avversarie più esperte e sono certa che in futuro le ragazze si faranno ancora di più valere, facendo tesoro di quello che hanno imparato quest’anno". Per la squadra cervese a Desio sono scese in pedana Nicole Gramellini (26.100 punti nel cerchio), Margherita Fucci (26.400 nella palla), Allegra Jakic (26.250 nelle clavette) e Giulia Capacci (27.400 nel nastro). Non ha gareggiato la tedesca Malvina Chakyr, in quanto la ginnasta straniera può prendere parte soltanto a due delle tre prove del campionato.

Luca Del Favero