Cervia, medaglie dalla spada

Si sono divisi tra Romagna e Germania gli atleti del Circolo della Spada di Cervia - Milano Marittima nello scorso fine settimana, e ancora una volta hanno ottenuto buoni risultati in tutte le gare disputate. A Lugo era in programma la seconda Prova di Qualificazione Regionale, manifestazione che ha portato molte medaglie. Samuel Quartieri ha vinto la medaglia d’oro nella Categoria RagazziAllievi come Kevin Grego nella Categoria Maschietti prova integrata. Bronzo invece per Greta Merola nella RagazzeAllieve. Piazzamenti ancora nei RagazziAllievi per Alessandro Moretti, arrivato quinto, per Diego Rustighini, quindicesimo, per Luca Righi, diciassettesimo e per Lorenzo Benvenuti e Marco Sartini. Tra i Cadetti, Brando Foschini aveva già conquistato la qualificazione alla fase successiva in precedenza, mentre Ginevra Carrozza ha chiuso al ventesimo posto e Mattia Casadei al trentunesimo sempre nella categoria cadetti della categoria Giovani maschile, Matteo Rossi ha vinto l’argento ed Edoardo Dell’Accio è giunto settimo: entrambi hanno conquistato la qualificazione. Piazzamenti per Brando Foschini, Mattia Casadei e Luca Bondua’. In questa categoria si erano già qualificati Enrico De Pol e Matteo Galassi (Gs Carabinieri). Nella Categoria Giovani femminile, sono entrate nella fase successiva Giada Russo, che ha vinto il bronzo, e Ginevra Carrozza classificatasi 19ª. In Germania a Reutlingen hanno invece gareggiato Beatrice Fava e Greta Carrozza nella gara d’interesse FIS "Under 23". Beatrice è entrata nel tabellone delle migliori 64 e anche Greta si è fatta valere mostrando miglioramenti in gara.