Cesena sanzionato, il Ravenna Women incassa tre punti

Come un’eredità inaspettata, è arrivata la vittoria 3-0 a tavolino nel derby contro il Cesena, pareggiato domenica dal Ravenna Women 1-1 grazie al gol di Burbassi. Secondo il Giudice Sportivo, il Cesena ha violato il punto 7 del Comunicato Ufficiale Figc 288A del 30 giugno 2022 che stabilisce "l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici tesserate con club Figc, per almeno 36 mesi o 3 stagioni sportive per società italiane o che siano nate dopo il 2004 e che siano sempre state tesserate per società italiane". Il Cesena è stato penalizzato perché nella gara ha inserito in distinta soltanto 13 atlete (su 18) formate in Italia, risultando escluse Mak, Iriguchi, Ploner, Tze Kiamou e Alkhovik. Classifica: Lazio 50; Cittadella 47; Napoli 45; Ternana 41; ChievoVerona, HellasVerona 38; Cesena 33; Brescia 31; Ravenna 25; San Marino, Genoa 22; Sassari Torres, Arezzo 17; Tavagnacco 11; Trento 8; Trani 7.