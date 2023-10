Christian Dan campione regionale cadetti

Il Centro Karate Rimini-Cervia ha partecipato a Ravenna al campionato regionale classe Cadetti che oltre al titolo regionale metteva in palio l’accesso alla fase nazionale. Il club romagnolo ha schierato Christian Dan nella specialità del kumite (combattimento), laureatosi campione regionale, e Simone Di Sante in quella del kata (forma). Il campionato è iniziato con il kumite dove Dan ha affrontato nel primo turno il padrone di casa, il ravennate Tommaso Stradaioli, superandolo con un secco 5-0, poi ha battuto Gabriele Belli. In finale, Dan ha battuto Francesco Piazza, superandolo 2-0, e vincendo così il titolo regionale per l’ennesima volta. Di Sante è invece uscito al secondo nel turno nel kata.