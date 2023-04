Cicchetti e Sangiorgi qualificati ai nazionali

Due atleti del Judo - C.S. Village si sono qualificati alle finali Nazionali Juniores domenica scorsa a Castel Maggiore dove si sono svolte le qualificazioni regionali valide per accedere alle finali nazionali della categoria juniores di Judo serie A2. Accompagnati dal tecnico Nicola Marzucco erano presenti quattro rappresentanti della società ravennate, tutti al primo anno tra gli juniores. Ad accedere alle fasi nazionali sono stati Michela Cicchetti, prima nella categoria 52 kg, ed Erik Sangiorgi, terzo nella 73 kg. Meno fortunate le prove di Michele Fabbri e Simone Rustignoli: entrambi non sono riusciti a staccare il pass per le finali che si svolgeranno tra due settimane a Napoli. Nella manifestazione organizzata in terra campana, ci sarà anche Claudia Barbeitos, qualificata di diritto alle finali nazionali della serie A1. Il Judo - C.S. Village ha gareggiato nel week end anche a Gambettola con gli atleti più piccoli, nati dal 2012 al 2018. La gara facente parte del circuito quattro città vedeva la presenza di oltre 300 piccoli judoka provenienti da tutta la regione.

Oltre a molte medaglie, il Centro Sportivo Village ha anche conquistato il primo posto nella classifica finale a squadre . Questi i ragazzi in gara: Agnese Petretti, Jonathan Minguzzi, Adele Vicari, Azzurra Mancini, Enrico Di Resta, Giulio Russi, Iris Todisco, Giorgio Gramantieri, Mia Castronovo, Matteo Barbanti, Livia Patelli, Lorenzo Peluso, Christian Suzzi, Marco Baroncini, Ryan Hysa, Lucio Armiento, Nicolò Gabriel Gavrica, Matteo Gavrica, Lucas Bolognesi, Nicolò Chiarelli, Gabriel Genduso, Vlad Bilov, Alessandro Zoni, Michelangelo Merengo, Christian Carapcea, Samuele Gavella, Nicolas Mihaescu, Alessandro Rubboli, Karim Kassous, Samuel Campanale, Pietro Farina, David,Danalachi, Oleksandr Bukhtoyarow, Filippo Berardi, Thrudy Gualtieri, Tabatha Fuschini, Mattia Baroncini, Jacopo Vicentini, Daniele Capodieci, Francesco Giuliano, Diego Tufariello, Efrain Efosa Ogbegir, Stefano Grandi e Matteo Ranieri.