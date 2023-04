È primavera ed è tempo della classica del ciclismo nostrano per Elite e Under 23, la Coppa Caduti di Reda, giunta alla sua 47ª edizione che si corre oggi nel faentino con partenza alle 13 e arrivo previsto a Reda tra le 16,30 e le 17, minuto più, minuto meno. Come ormai tradizione, la corsa organizzata dalla società cicloturistica La Rôda Reda – con la regia del presidente Danilo Costa – avrà i suoi 200 iscritti, il massimo consentito dal regolamento, con la bellezza di 34 team, tra i quali tre stranieri: gli sloveni del Meblo Jogi Pro-Concrete, i francesi dell’AG2R-Citroen U23 Team e gli inglesi di Zappi Cycling Team. In gara anche le due formazioni faentino, il Team Technipes #inEmiliaRomagna e la Reda Mokador. La gara, Gran Premio Eta Beta-Conclima e 41º Memorial Stefano Cornacchia, è valida pure come 68º Giro della Romagna e 31º Trofeo Il Cappello D’Oro, ha un albo d’oro prestigioso, che comprende anche – nel 2009 – Elia Viviani, poi oro alle Olimpiadi. Il campione uscente è Francesco Di Felice. La Coppa Caduti di Reda ha il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna e Comune di Faenza e il supporto di Eta Beta, Conclima, Frigomeccanica, Carmellini, Banca Fideuram e Torrefazione La Forlivese. Per quel che riguarda il percorso, è stato nuovamente inserito il Gran Premio della Montagna Vernelli. Sono previsti 145 chilometri e restano comunque invariate le caratteristiche principali della Coppa: è conosciuta dagli appassionati come la corsa di Sët Strëpp (i "sette strappi", in romagnolo), cioè i sette gran premi della montagna che caratterizzano il percorso, molto spettacolare e aperto a diverse soluzioni tattiche.

u.b.