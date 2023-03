Manuele Tarozzi ciclista professionista faentino 25enne sarà oggi al via della Milano Sanremo 2023. Era tanti anni che un corridore faentino non era in lizza ad una classica del ciclismo mondiale. Classe ’98, professionista da due anni per Green Project Bardiani Csf Faizanè, Tarozzi ha già collezionato alcune vittorie. Quest’anno, ha vinto infatti la sua prima corsa da professionista, nella settima tappa del Tour du Rwanda. Pochi giorni prima, aveva vinto inoltre la classifica scalatori della Vuelta a San Juan in Argentina. Tra le squadre che lo hanno visto crescere nelle categorie giovanili, ci sono, la Faentina, la Zannoni, la Forlivese. La scorsa settimana ha partecipato alla Tirreno Adriatico, vinta dal fuoriclasse Roglic, dove ha chiuso 142°. Oggi lo attende la sfida su 294 km della classicissima di primavera, dove si troverà fianco a fianco con i grandi del ciclismo mondiale, Pogacar, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, Pedersen, Girmay, Mohoric il vincitore dello scorso anno, Ganna, Philipsen.

Gabriele Garavini