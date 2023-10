Ciclismo, Baroncini oggi al Gran Piemonte: "Spero di far bene, il percorso mi piace"

Poco riposo e molte gare, con le classiche d’autunno a dominare il calendario dei professionisti del ciclismo. Ma non solo: il massese Filippo Baroncini, già campione del Mondo Under23 e ora protagonista anche con la nazionale maggiore – ha gareggiato anche per la gara su strada ai recenti mondiali – domenica partirà per la Cina dove gareggerà dal 12 al 17 ottobre con la sua squadra, la Lidl Trek. O, forse, sarebbe meglio dire ex squadra, visto che dal primo gennaio sarà in forze (e per due anni) al colosso del ciclismo mondiale, la Uae Team Emirates, probabilmente al momento attuale la formazione più forte a livello globale, con atleti come Pogacar e Yates.

"In effetti non vedo l’ora di entrare in contatto con la nuova squadra – racconta lo stesso Filippo Baroncini – cosa che accadrà già nel primo ritiro a fine ottobre, una volta terminata la stagione delle gare, ad Abu Dhabi. Naturalmente in queste ultime gare con la Trek Lidl darò il massimo, anche perché salite a parte, soprattutto quella ad una trentina di chilometri dall’arrivo, che penso di poter superare, il percorso del Gran Piemonte mi si addice e spero davvero di poter fare bene, visto che è stato un anno un po’ così, con alti e bassi, anche se mi sono sentito sempre motivatissimo. In questi giorni ho buone sensazioni: dal Giro dell’Emilia in poi mi sono sentito bene".

Oggi, infatti, Baroncini, sarà di scena nella 107ª edizione del Gran Piemonte, 152 chilometri da Borgofranco d’Ivrea a Favria, dopo aver gareggiato martedì nella Tre Valli Varesine e, andando a ritroso, lunedì nella Coppa Bernocchi, dove si è piazzato 40º e sabato nel Giro dell’Emilia, con la terribile salita che porta a San Luca a Bologna, da scalare quattro volte, nella quale è arrivato 61º. Baroncini, comunque, ritroverà tanti protagonisti al recente Mondiale: "Sicuramente ringrazio la nazionale per la chiamata – prosegue il ciclista ravennate – perché non capita tutti i giorni di disputare un Mondiale di ciclismo. È stato molto importante esserci per capire il tipo di gara, vedere gli avversari e vedere da vicino quanto vanno forte: oggi il ciclismo è questo, tanti fenomeni che vanno fortissimo. Ma io stringo i denti e provo a fare il mio massimo, confidando di fare bene, ora e in futuro". Ugo Bentivogli