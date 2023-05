Ciclismo, Collinelli azzurro per 2 tappe argentine

A meno di una settimana dalla convocazione in azzurro del faentino Davide Dapporto, un altro ravennate del Team Technipes #inEmiliaRomagna è stato chiamato in Nazionale. Luca Collinelli è stato convocato per affrontare due corse a tappe in Argentina con la maglia azzurra: sarà impegnato prima nel Tour Internacional de Catamarca e poi nells Vuelta a Formosa Internacional. "Sono due gare a tappe di 4 e 5 giorni rispettivamente – ha spiegato Collinelli –. La prima ha due tappe molto dure, una media e una piatta, poi ci trasferiremo per andare ad affrontare anche la seconda gara di 5 tappe"