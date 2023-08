Ciclismo. Un corso col Pedale Azzurro

Il Consorzio ciclistico Pedale Azzurro - Rinascita di Ravenna, organizza, presso l’area sportiva di via monsignor Fabbri, a Fornace Zarattini, un corso di avviamento al ciclismo per i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari. A partire da oggi e successivamente nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 17 alle 18, le ragazze e i ragazzi potranno pedalare in totale sicurezza nella pista realizzata nell’area verde recintata presso il campo sportivo di Fornace Zarattini. Per partecipare al corso occorrono il casco protettivo e il libretto verde per lo svolgimento dell’attività sportiva. Per chi non avesse la disponibilità della bicicletta, il Pedale Azzurro - Rinascita ne metterà a disposizione una. Per informazioni, i genitori possono telefonare al 368 3219646 (Paolo Giambianchi) o inviare una e-mail a [email protected].