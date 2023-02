Cinque belle vittorie per gli Arcieri Bizantini

Sono 5 i titoli conquistati dai 10 Arcieri Bizantini al 18° meeting interregionale città di Castenaso, penultima gara valida per la qualifica ai prossimi Campionati italiani di marzo. Nell’individuale, Marcello Tozzola si è classificato al 2° posto nella categoria senior olimpico, col punteggio di 578 (285+293), nuovo personale e di compagnia. Sempre nell’individuale, argento e personale anche per Melania Ghetti nell’arco nudo master con 466 (233+233). Tutte a segno le ‘squadre’. Massimo Venturi, Simone Pizzi e Marcello Tozzola hanno conquistato l’oro nell’arco nudo master con 1.534 (516+515+507). Argento nell’arco nudo master femminile per Melania Ghetti, Angela Padovani e Sabrina Bandini con 1.320 (466+448+406), ritoccando anche il record di compagnia. Argento per la squadra senior maschile dell’arco nudo, formata da Marcello Tozzola, Mirko Sebastian Grassi e Niccolò Corsini con 1.648 (578+544+526).