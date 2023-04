Circolo della Spada, bronzo nei Ragazzi per Diego Rustighi

È di una medaglia di bronzo e di tanti buoni piazzamenti il bottino raccolto dal Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima a Vercelli dove nello scorso fine settimana si è tenuto il Gran Prix Joy of Moving Under 14. Nella categoria Ragazzi, Diego Rustighi è salito sul gradino più basso del podio al termine di ottime gare. 22° posto per Lorenzo Benvenuto e 35° per Alessandro Moretti. Soddisfazioni anche nella categoria Allievi dove in ambito maschile Samuel Quarti è giunto 12°, mentre Francesco Cenni è arrivato 46°. In ambito femminile Greta Merola si è classificata 24esima. Passando ai Maschietti, Kevin Greco ha ottenuto un buon 33° posto e Lorenzo Paganelli il 48°. Nelle Bambine, infine, 51° piazzamento per Giulia Neri, 54° per Megan Fusconi, 59° per Valentina Righi e 75° per Matilde Gianfanti. Soddisfazioni anche nella categoria Master dove Stefania Buca Doina si è classificata terza a Busto Arsizio nella quinta prova del Campionato Nazionale Master. Nel weekend la società cervese sarà protagonista a livello internazionale con Matteo Galassi (GS Carabinieri) che disputerà i Mondiali Under 20, in programma a Plovdiv in Bulgaria fino al 9 aprile.