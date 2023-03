Circolo della Spada, doppia promozione in C1 per uomini e donne

Bella doppietta per il Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima che con entrambe le sue squadre centra la promozione in serie C1 nel campionato nazionale a squadre serie C2 Zona 2 tenutosi a Montesilvano. La squadra maschile (Edoardo Dell’Accio, Enrico De Pol, Brando Foschini e Matteo Rossi), ha chiuso al primo posto la classifica provvisoria, ripetendosi poi in quella ad eliminazione diretta. Dopo Narni (ottavi), Ippocampo Roma (quarti) e Frosinone (semifinale), in finale i cervesi hanno battuto la Scherma Imola 45-30. Ottima prestazione anche per la squadra femminile formata da Ginevra Carrozza, Greta Carrozza, Beatrice Fava e Giada Russo (foto), che ha ottenuto il quarto posto e il salto di categoria (la sconfitta è arrivata 42-45 contro l’Ippocampo Roma).