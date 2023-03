Circolo della Spada, due campioni regionali

Fine settimana da incorniciare per il Circolo Ravennate della Spada (foto) che ha conquistato ben due titoli e numerosi piazzamenti nel Campionato Regionale under 14 andato in scena al PalaCattani di Faenza. Si sono laureati campioni regionali Elisa Manfredi nella categoria Bambine e Alan Simone nei Ragazzi quest’ultimo un titolo che vale doppio perché essendo il detentore acquisisce il diritto di partecipare al Trofeo Coni nazionale di tutti gli sport che quest’anno è previsto dal 21 al 24 Settembre sulla Costa Ionica della Basilicata. Medaglia d’argento per Giorgia Ferrari e Pietro Agostini nei Giovanissimi e bronzo per Martina Pizzini nelle Giovanissime, Pietro Zanzi tra i Ragazzi, Alessandro Brigliadori negli Allievi e Chiara Giardini nelle Ragazze. Positiva anche la prova del Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima che sulla pedana faentina ha vinto tre bronzi. Lorenzo Benvenuti nei Ragazzi, si è messo al collo la prestigiosa medaglia disputando un torneo da protagonista. Bronzo anche per Pietro Cidioli tra i Giovanissimi e per Achille Tahirovic nei Maschietti.