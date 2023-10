Circolo della Spada,. Malavolti 22esima

Si è svolta a San Lazzaro di Savena la prima prova di qualificazione regionale assoluta di spada maschile e femminile, con il Circolo della Spada di Cervia e Milano Marittima. Hanno partecipato nella spada femminile Valeria Malavolti arrivata 22esima su 84 partecipanti, mentre nella spada maschile hanno ben figurato Samuel Quartieri, Francesco Cenni, Luca Righi, Thomas Neri e Jacopo Budini. Non è sceso in pedana Matteo Galassi, tiratore del Gruppo Sportivo dei Carabinieri e del Circolo della Spada Cervia-Milano Marittima, già qualificato per la gara di Categoria Nazionale Assoluta che si disputerà a fine novembre a Caorle. Galassi inoltre parteciperà alla gara organizzata dalla federazione francese il 2021 ottobre in Guadalupa, con lui partiranno Edoardo Manzo, Anita Corradino e Benedetta Madrignani.