Ottimo week end per il Circolo Ravennate della Spada alla selezione regionale Gold che si è svolta a Soliera. Gioele Trevisan ha vinto la medaglia d’argento nella spada maschile cadetti, risultato che gli ha permesso di qualificarsi alla prova nazionale che si svolgerà dal 18 al 21 maggio a Riccione. In ambito femminile, doppietta nella categoria Giovani per Elena Antonucci, seconda, e Mariagrazia Casadio, terza. Sesto posto per Lavinia Delfino. Tutte e tre si sono qualificate per la prova nazionale. Alla gara hanno partecipato anche Marco Merola, Riccardo De Angelis, Tommaso Mazzotti, Samuele Contessi e Serena Merola.

Gli altri under 17 sono erano già qualificati per il Campionato italiano della loro categoria che si terrà a Padova dal 25 al 28 maggio.