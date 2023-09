Circuito del Savio Cento anni da leggenda

Storia, storia locale, sport e, soprattutto, il mito dei motori. Rivive tutto in ‘1923-1927, il Circuito del Savio’, il volume di Rossano Novelli e Alberto Galassi, pubblicato da Roberto Vallardi Editore per conto dell’Automobile Club Ravenna col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, e presentato ieri ai Chiostri della Fondazione. A fare gli onori di casa è stato Gian Carlo Minardi, presidente dell’Automobile Club di Ravenna. Fra storia e leggenda – come si legge nel sottotitolo dell’opera – la prima vittoria di Enzo Ferrari pilota. La scelta del 2023 come pubblicazione non è casuale, perché, proprio quest’anno, ricorrono i 100 anni della prima delle 5 edizioni della gara motociclistica e automobilistica che portò a Ravenna gli assi del volante e delle due ruote. Il Circuito del Savio, prima manifestazione motoristica organizzata in Romagna, si disputò nel nostro territorio – partenza e arrivo di fronte a Sant’Apollinare in Classe – dal 1923 al 1927, e prese tale denominazione perché i concorrenti, ad ogni giro, dovevano superare 2 volte il fiume Savio. I promotori furono alcuni appassionati che frequentavano l’emporio ciclo motociclistico di Ercole Colli, in via Mazzini, mentre l’iniziativa fu dell’Unione Sportiva Ravennate ‘Forti per essere liberi’. Nelle 192 pagine del volume (35 euro, disponibile da Feltrinelli, da lunedì 2 ottobre), trova spazio un importante contributo iconografico, con tante fotografie in bianco ne nero, anche inedite. Una sezione particolare è destinata ai ‘nomi’. In primis quello di Enzo Ferrari che, oltre all’edizione inaugurale, sempre su Alfa Romeo RL.SS, si aggiudicò anche l’edizione successiva del 1924, precedendo un certo Tazio Nuvolari, su Chiribiri modello Monza. Proprio Nuvolari, che prese parte a tutte le edizioni della gara motociclistica (portando a termine solo la prima, però), è il protagonista della foto in quarta di copertina, mentre, in ginocchio, controlla la propria Bianchi 350 ‘Freccia celeste’, poco prima della partenza della quinta edizione del ‘Circuito’. Sulla due ruote, al centro del manubrio, si scorge un curioso ‘pettine’ che, altro non è, se non un rudimentale contagiri. Nel volume è anche citato l’incontro che Enzo Ferrari ebbe a Classe con Enrico Baracca, padre di Francesco. Invitato a Lugo per una successiva visita alla famiglia Baracca, il giovane Ferrari riceverà una immagine del pilota lughese in posa, al fianco del suo ‘caccia’, sul quale campeggiava il cavallino rampante dalla contessa Paolina de’ Biancoli, madre dell’eroe. Proprio la contessa, invitò Ferrari ad adottare l’emblema di Francesco sulle sue auto, aggiungendo: "Le porterà fortuna!".

Roberto Romin