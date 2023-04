Classe, col Valsanterno è uno spareggio salvezza

Dopo il turno di sosta, il campionato di Eccellenza manda in scena domani, alle 15.30, le gare del penultimo turno. I giochi sono ormai fatti, a esclusione della zona playout, dove il Classe si gioca moltissimo. Tutte le altre sfide contano più che altro per la statistica.

Classe-Valsanterno. È un autentico spareggio. I padroni di casa sono al sedicesimo posto, in zona playout, con 30 punti. Gli ospiti inseguono a -4, in zona retrocessione. La formazione di Borgo Tossignano non ha alternative. Se non vince, retrocede con una giornata di anticipo. Anche il Classe, però, non può fare troppi calcoli speculativi, avendo 5 punti di ritardo dal Sant’Agostino, avversario con cui ambisce disputare il playout. Se infatti la distanza dovesse aumentare a 8 punti, anche i ravennati retrocederebbero direttamente, senza spareggio. Il calendario dice che gli estensi dovranno affrontare la già retrocessa Comacchiese (oggi) e poi il Sanpaimola (domenica prossima). Al Classe invece, toccherà il Diegaro in trasferta, ovvero tutte avversarie ormai fuori dai giochi e dunque scarsamente motivate. L’incertezza regna sovrana. Dunque, per sperare di acciuffare il treno del playout, anche la formazione ravennate, tornata nelle ‘mani’ di Matteucci dopo l’esonero di Succi, è quasi obbligata a vincere. Prima della sosta, i biancorossi hanno pareggiato in casa a reti bianche contro la Savignanese, mostrando di aver ancora energie per dare l’assalto alla salvezza. Ma, da risolvere, e in fretta, c’è il problema del gol, che manca da 597’ cioè da 6 turni. Di più: nelle ultime 10 partite si registrano solo 2 reti, nel 2-2 interno contro il Sant’Agostivo. Il Valsanterno ha invece incassato un pesantissimo 0-6 interno per mano del Bentivoglio.

Russi-Castenaso. Con 5 punti di ritardo dal Progresso, 2° della classe, i falchetti – miglior attacco del girone con 61 reti nonostante l’assenza da mesi del bomber Salomone (20) – hanno ancora teoricamente la possibilità di agganciare la zona spareggi, ma la formazione di Castel Maggiore andrà superata in classifica, visto il vantaggio che detiene negli scontri diretti (doppia vittoria per 1-0). Serviranno quindi 2 vittorie contro Castenaso e Masi Torello, sperando che il Progresso perda con Diegaro e Granamica. Difficile, anzi difficilissimo, ma non impossibile. Mancherà lo squalificato Ferretti.

Sanpaimola-Victor San Marino. Al Buscaroli di Conselice, arriva la capolista, già promossa in serie D. All’andata finì 5-2 per i titani. Per la formazione di mister Orecchia, reduce da 3 ko di fila, è dunque l’occasione per tentare la rivincita.

Savignanese-Del Duca Grama. L’obiettivo della squadra di mister Pozzi (Maltoni squalificato) è diventato quello di chiudere, evitando l’onta dell’ultimo posto, ora condiviso con la Comacchiese a quota 16. Da affrontare c’è una Savignanese reduce da 3 pareggi consecutivi.