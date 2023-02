Classe in fiducia: "Ora abbiamo un’identità"

È un Classe in fiducia e in ripresa quello si sta preparando per la sfida esterna di domenica a Conselice contro il Sanpaimola. La formazione biancorossa, reduce da tre risultati utili consecutivi e in particolare dal successo (importantissimo) nello scontro diretto casalingo contro il Cattolica, occupa la posizione numero 15 della classifica del campionato di Eccellenza. Per abbandonare la zona playout, bisognerà recuperare 5 punti sul Pietracuta, che però ha una partita in meno. "Finalmente – ha commentato Davide Succi, che è al debutto in panchina e che si è lanciato con grande entusiasmo in questa sfida – la squadra ha maturato una ossatura e una identità. Col lavoro siamo riusciti ad ottenere tutto questo, ma non ci accontentiamo. Fra gli aspetti più importanti c’è anche la creazione di un gruppo importante e di una bella coesione fra i giocatori, lo staff e la società". Dopo un girone di andata un po’ in altalena, ora il Classe sembra aver intrapreso la strada giusta: "La società, col presidente Cavina e il ds Beleffi, ci ha sempre messo nelle migliori condizioni per lavorare al meglio. E ci ha dato anche tanta fiducia, perché abbiamo avuto momenti difficili, con diverse sconfitte e tanti gol incassati. La gestione di quelle situazioni, avvenuta con serenità e tranquillità, è stata importante per raggiungere l’attuale identità. Stiamo migliorando e sono convinto che, nel ritorno, oltre al gioco che abbiamo sempre evidenziato, saremo anche un osso duro per le avversarie".

Il mercato di riparazione, con gli arrivi di Stella, Cappello, Andreani, Maretti ed Okonkwo, inseriti in un contesto già rodato, oltre al definitivo rientro di Licka, ha contribuito a far sbocciare un nuovo Classe: "L’obiettivo – ha proseguito l’ex bomber di Palermo, Bologna, Ravenna e Cesena – è uscire dalla zona playout, superando il Pietracuta, oppure allungando il passo sul Sant’Agostino con un distacco di 8 punti. Stiamo attraversando un buon periodo ed è su questo che dobbiamo concentrarci, a cominciare dal match di domenica contro il Sanpaimola. D’altronde, in questa categoria, che adesso conosco un po’ meglio, puoi fare punti su qualsiasi campo, sempre in presenza di determinate caratteristiche, ovvero compattezza e idee. E credo che il Classe le abbia entrambe".

Le 49 reti incassate finora hanno frenato la marcia, ma mister Succi si è assunto le responsabilità: "Molte colpe, essendo al debutto in panchina, sono le mie. Dovevo studiare e imparare certe cose. E dovevo comunicarle nel modo corretto. Con molta umiltà ho fatto un esame di coscienza. Da qui, siamo migliorati e la strada intrapresa credo sia quella giusta, anche se poi, i risultati dipendono da tanti fattori".