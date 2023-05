Classe, non tutto è perduto

"Fiducia e attaccamento alla maglia". Sono queste le doti su cui Marcello Ottaviani punta per la salvezza del Classe. Il tecnico ravennate, grande esperto di settore giovanile (15 anni al Ravenna fra Primavera, Berretti e juniores; da gennaio dello scorso anno al Classe) è subentrato a Davide Succi da un mese, guidando la ‘prima squadra’ nelle ultime due consecutive gare casalinghe, ovvero il pareggio contro la Savignanese e la vittoria 3-2 all’ultimo respiro di domenica scorsa contro il Valsanterno. Un pareggio contro la formazione di Borgo Tossignano avrebbe decretato la retrocessione con un turno di anticipo. E invece, il grande cuore biancorosso, ha continuato a battere grazie al gol di Santucci, siglato all’87’. La strada che dovrà portare alla permanenza in Eccellenza (ottenuta anche lo scorso anno all’ultima giornata grazie al gol di Riccardo Innocenti), è tuttavia in salita. I biancorossi sono al 16° posto con 37 punti. Per essere sicuri di guadagnarsi il playout contro il Sant’Agostino (15° a 42), bisognerà obbligatoriamente tornare dalla trasferta di Diegaro con una vittoria, per scongiurare l’ipotesi che il distacco fra le due rivali non superi i 6 punti. Se infatti il Sant’Agostino dovesse superare il Sanpaimola, al Classe non basterebbe il pareggio.

"Alla squadra – ha spiegato mister Ottaviani – l’ho detto al mio arrivo: ci aspettano tanti spareggi, da affrontare, tutti, con grande fiducia e consapevolezza, perché i mezzi tecnici e fisici ci sono. Mancava forse un po’ di autostima, che è arrivata domenica grazie alla vittoria contro il Valsanterno". Da scalare c’è comunque una montagna. Mister Ottaviani, che ha cambiato modulo (dal 3-5-2 al 4-3-3 o al 4-2-3-1) dovrà infatti rinunciare a Maretti, Frisari, Okonkwo, Tovalieri, Stefani, nonché al lungodegente Ferri e allo squalificato Cappello. "Noi ci crediamo – ha proseguito – anche perché, molti dei giovani che ho a disposizione, sono il frutto del grande lavoro del vivaio biancorosso. C’è grande attaccamento alla maglia, e le motivazioni sono molto alte. Fiducia e tranquillità partono dal nostro portiere Baldassarri, giocatore di grande esperienza. In attacco giochiamo col 2006 Pirazzoli, che ha già segnato 6 reti, compresa quella di domenica. Ma i baby sono tantissimi, da Andreani a Polidori. C’è poi Bottini, uno dei ‘superstiti’ della salvezza dello scorso anno, che potrà dirci cosa serve per raggiungere determinati risultati. Alleno questa squadra da un mese, ma l’avevo vista giocare spesso. Nel girone di andata, le cose non erano andate male; poi, nel ritorno, qualcosa si è inceppato. Adesso servono fiducia e coraggio. E un grande cuore, come dimostrato contro il Valsanterno".