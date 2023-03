"Col Corticella abbiamo giocato solo un tempo"

Luca Grazioli (importante ematoma sottocutaneo alla coscia, conseguenza di un contrasto nel match di domenica) dovrà disertare il match di domenica contro il Sant’Angelo. È l’ennesima tegola per mister Gadda, che potrebbe riproporre Lisi nel ruolo di esterno destro. Intanto, il difensore giallorosso è tornato sul ko di Corticella.

Grazioli, come si sarebbe potuta evitare la nona sconfitta stagionale?

"Semplice, scendendo in campo nel 2° tempo. E cercando di concretizzare le poche occasioni da rete che abbiamo avuto. Avremmo dovuto essere più ‘cattivi’ sulle seconde palle, vincere tutti i contrasti, come hanno fatto i nostri avversari. Nell’occasione del gol subìto, ad esempio, siamo stati un po’ ‘molli’ noi nel recupero palla".

Il Corticella è stato così superiore nell’economia del doppio confronto, tanto da vincere sia all’andata, sia al ritorno?

"Molto semplicemente, il Corticella, sia all’andata, sia al ritorno, è sceso in campo con più voglia. Ha vinto i duelli e ha concretizzato quel poco che gli abbiamo concesso. Questa è stata la differenza più evidente".

È vero che il Ravenna ha pagato l’unica amnesia difensiva?

"In verità abbiamo pagato tutto il 2° tempo. Sì, il Corticella ha fatto gol nell’unico tiro in porta, però noi siamo sempre arrivati in ritardo nei contrasti. Tutto questo ha fatto prendere loro coraggio, mentre noi siamo stati remissivi".

Perché il Ravenna vince e fa punti con le big, ma si smarrisce con le pericolanti?

"Un motivo vero e proprio non c’è. Semplicemente, le squadre ‘piccole’, quando affrontano il Ravenna, ci mettono sempre qualcosa in più in termini di cattiveria. Del resto, giocare contro il Ravenna è una vetrina. Detto questo, le ‘pericolanti’ non vanno mai sottovalutate, perché sono sempre le partite più insidiose".

La miglior classifica nella griglia dei playoff potrà essere uno stimolo per non vanificare tutta la rincorsa del girone di ritorno?

"È scontato dire che, un piazzamento migliore, ci permetterà di giocare in casa, di fronte al nostro pubblico. Il girone di andata è stato un po’ troppo altalenante, contanti alti e bassi. Nel girone di ritorno invece ci siamo rifatti, recuperando diverse posizioni. Adesso siamo quarti, ma puntiamo più in alto possibile. Mancano ancora 7 partite; poi alla fine faremo i conti".

Prima di Mezzolara e Bagnolese, domenica al Benelli c’è il Sant’Angelo, già sconfitto all’andata. Cosa fare, e cosa non fare, per tornare al successo?

"È un avversario ostico e fisico, dotato di buona corsa, e anche di buoni elementi. Dovremo prestare la massima attenzione, senza sottovalutare chi ci troveremo di fronte. Dovremo entrare in campo determinati fin dal primo minuto, cercando di riprodurre le tattiche studiate in allenamento".