Collinelli in evidenza al Giro femminile

BORGO VAL DI TARO (Parma)

La tappa più lunga del Giro d’Italia femminile, con 134 chilometri e tre Gran Premi della Montagna, seppur di terza categoria, ha visto la vittoria in volata della campionessa d’Italia, Elisa Longo Borghini, davanti alla statunitense Veronica Evans e alla capoclassifica Annemiek Van Vleuten che aveva lanciato la fuga decisiva, andando a riprendere proprio la Evans, scappata ad una trentina di chilometri dall’arrivo.

L’unica ravennate in gara, Sofia Collinelli, da quest’anno schierata con la formazione svizzera Israel Premier Tech Roland, si è piazzata al 111º posto in 3 ore 46’ 44’’ a 13’36 dalla vincitrice. Il gruppetto delle migliori è arrivato staccato di 40’’ dal terzetto di testa, regolato dalla velocista olandese, Lorena Wiebes, la migliore in assoluto in volata in questi anni. Proprio la Wiebes aveva vinto la tappa di domenica, tutta pianeggiante e tutta emiliana, da Formigine a Modena, con l’arrivo al Parco Novi Sad. Bravissima in questa terza tappa Sofia Collinelli, arrivata nel gruppo delle migliori e piazzatasi al 20º posto, miglior risultato per lei in questo Giro 2023. In classifica generale la Collinelli, che gareggia col numero 132, è 124ª (sono rimaste 159 giocatrici) in 9 ore 33’ 8’’ staccata di 27’35’’ dalla capolista Van Vleuten.

La tappa di oggi, la quinta di 103,1 chilometri, si correrà da Salassa a Ceres, con arrivo e partenza in provincia di Torino: tre i Gran Premi della Montagna di cui uno di prima categoria dopo 26 chilometri mentre i due restanti sono di terza categoria. u.b.