Colpisce 15enne con la bandierina: maxi squalifica

Ha rimediato una lunga squalifica il genitore di un giovane calciatore dell’Under15 Regionale Elite del Classe in occasione della gara giocata – e vinta 2-1 – contro lo United Riccione anche assistente di parte. Ovvero, per dirla in termini terra terra, il genitore – a volte se ne occupa un dirigente, a volta gli stessi giocatori non in campo – che si presta in qualità di guardalinee per aiutare l’arbitro senza terna, a determinare quando, e se, la palla sia uscita o meno dal campo.

Nel comunicato ufficiale suppletivo di ieri, il numero 99 della stagione 2022-2023, si legge: "Si commina la squalifica fino al 17072023 al Sig. Metvelaj Arjan (Assistente di parte della Soc. Classe), poiché a fine gara colpiva con violenza un calciatore avversario cagionandogli molto dolore". Il presidente del Classe, Antonio Cavina, tuttavia, invita a non demonizzare l’accaduto pur ovviamente essere dispiaciuto che una gara di ragazzi di quattordici anni si sia conclusa in un modo tanto poco educativo. "Intanto ci tengo a dire – spiega il numero uno biancorosso – che Arjan Metvelaj è una persona molto rispettosa che non ha mai creato il minimo problema durante le precedenti partite e in società. Non ero presente ma i fatti mi sono stati raccontati. Ha visto a fine gara il figlio accerchiato e colpito dagli avversari, al termine di una partita concitata. E lui, pur sbagliando, ha reagito così in difesa del figlio, colpendo con la bandierina chi stava colpendo il suo ragazzo". Diverso il parere del presidente dello United Salvatore Micale, che definisce l’episodio "disgustoso" e parla di una partita con un clima "non conoscono" a una sfida fra under 15. Differente anche la ricostruzione del parapiglia finale.