Colpo del Borgo Tuliero: 3-2 alla Dozzese

Quattro le gare rinviate nei due gironi di Seconda che vedono impegnate formazioni ravennati. Nel gruppo M ancora un rinvio – ora deve recuperare tre partite – per il Palazzuolo: non si è giocato con il Gs Romagna, come non si è disputato il big match tra seconda e terza, ovvero San Zaccaria e Modigliana. La gara si sarebbe dovuta disputare alle 19 per la concomitanza con la partita di serie B femminile del Ravenna Women, tenuta regolarmente ma sotto l’acqua battente: evidentemente il campo non era in condizioni di sopportare due gare in poche ore. Questo ha consentito all’Edelweiss, vittorioso 1-0 a Fornace Zarattini, di allungare a +7 il suo vantaggio su San Zaccaria, raggiunto al secondo posto dal Low Street Ponte Nuovo, che si è imposto 3-0 sul Godo grazie alle reti di Pirazzoli, Chelini e Babbi. Ormai le prime quattro hanno un vantaggio abissale ed è probabile che siano loro a lottare per playoff e promozione diretta anche se il Palazzuolo potrebbe rientrare vincendo i tre recuperi. In coda buon pari (2-2) del San Potito con il Porto Fuori, grazie al rigore di Garotti al 5’ di recupero. Così all’ultimo posto resta il Brisighella, battuto in casa 1-3 dal Godo, ma con una gara da recuperare col Palazzuolo. Anche nel girone I è saltato il big match, quello tra Tozzona Pedagna e Bagnara, come è stata rinviata la gara Real Faenza-Atletico Mazzini. Dunque l’unica ravennate a giocare è stato il Borgo Tuliero che, però, ha compiuto l’impresa di giornata battendo 3-2 a domicilio l’imbattuta (sino a domenica) capolista Dozzese: decisivo il gol nel finale di Daniele Gariuolo (foto), autore di 2 gol. Classifiche Seconda Categoria (20ª giornata). Girone M: Edelweiss Jolly 50; Low Street, S. Zaccaria* 43; Modigliana* 40; F. Zarattini* 30; Palazzuolo*** 29; Godo 28; P. Fuori, Vecchiazzano 23; S. Pancrazio, Gs Romagna* 18; Lugo 15; S. Potito 11; Brisighella* 10. Girone I: Dozzese 51; T. Pedagna* 41; R. Faenza* 37; Bagnara* 32; O. Claterna 30; Sp. Valsanterno 29; Jcr Juvenilia 27; Sp. Pianorese 26; Murri 25; C. Guelfo 23; B. Tuliero 21; S. Lazzaro 17; St. Azzurra 16; Atl. Mazzini 12.

u.b.