Compagnia dell’Albero contro l’Endas Monti

Sei partite in programma nel sabato di Terza Categoria. Nel girone A la Compagnia dell’Albero, guidata da Giacomo Marrone, ospita l’Endas Monti, una delle prime in classifica, e dopo il pari del primo turno punta alla vittoria casalinga. Proveranno a restare in testa anche lo Junior Cervia che ospita la Pol. Camerlona, che ha riposato una settimana fa. Atlas e Bisanzio duellano per conquistare i primi punti in campionato. Attesa per domani, la sfida tra il Mezzano, sconfitta a tavolino dopo la vittoria sul campo, e il Carpinello. Nel girone B resterà a quota 3 il Lugo – del capocannoniere Frabattista Ricci – che riposa e questa sera il Giovecca, vittorioso al primo turno, potrebbe trovarsi da solo in testa, se dovesse vincere a Marradi. Domani proveranno a mantenere la vetta anche il Biancanigo, impegnato a Villanova di Bagnacavallo, e la Pro Loco Reda, in trasferta contro lo Sporting Lugo. Primi punti in palio tra Vatra e Ulisse&Penelope. Il programma della 2ª giornata (ore 15,30). Girone A: Atlas-Bisanzio, C. Albero-Monti, J. Cervia-Pol. Camerlona, S. Romagna-E. Mattei. Domani: Mezzano-Carpinello, P. Corsini-Coyotes. Riposa: P. Marina. Classifica: E. Mattei, Carpinello, J. Cervia, P. Marina, Monti 3; C. Albero, Coyotes 1; Mezzano, Pol. Camerlona, S. Romagna, Bisanzio, P. Corsini, Atlas 0.

Girone B: Lectron-M. Bubano, Marradese-Giovecca. Domani: Prada-Brisighella, Sp. Lugo-P. L. Reda, Vatra-Ulisse&Penelope, Villanova-Biancanigo. Riposa: Lugo. Classifica: Giovecca, Biancanigo, Lugo, P. L. Reda 3; M. Bubano, Marradese, Brisighella, Sp. Lugo 1; Ulisse&Penelope, Lectron, Prada, Vatra, Villanova 0.

u.b.