Comparoni: "Consar carica per la partita di Porto Viro"

Un’altra partita perfetta. La seconda consecutiva fra le mura amiche. Dopo aver messo sotto la capolista Vibo Valentia nel giorno della salvezza matematica, domenica pomeriggio la Consar Rcm Ravenna ha concesso il bis contro Grottazzolina. Un successo che ha garantito alla formazione di coach Bonitta l’accesso ai quarti di finale dei playoff nei quali affronterà Vibo Valentia (gara1 domenica 16 aprile in Calabria; gara2 al Palacosta mercoledì 19; eventuale gara3 domenica 23 di nuovo a Vibo). Se nella sfida di regular season di tre settimane fa disputato al Palacosta, Vibo era già sicuro di affrontare i playoff da prima classificata, Grottazzolina invece, è salita al Palacosta col traguardo della salvezza, conquistato da 7 giorni. Ne è venuto fuori un match a senso unico. Gli ospiti, sono rimasti in partita – benché sempre all’inseguimento – solo fino a metà (16-14) del primo set, terminato 25-19.

Da quel momento è letteralmente sceso il sipario. Grottazzolina è entrata nel tunnel, e Ravenna ne ha cinicamente approfittato, anche per mandare a referto cifre importanti, come gli 11 muri di squadra, i 9 ace o il 55% in attacco. Detto che Mancini e Pinali si sono contesi la palma di migliore in campo, fra i protagonisti del rotondissimo 3-0 (19, 12, 15) rifilato a Grottazzolina, c’è stato anche Francesco Comparoni. Il centrale ducale ha reso noto il grado di voglia che aveva la squadra di centrare l’impegno post season: "In settimana ci eravamo parlati nello spogliatoio. C’era da provare a raggiungere i playoff. Un obiettivo importante e gratificante da andarcelo a prendere. E così, ci siamo rimboccati le maniche e ce lo siamo andati a prendere. Nessuno, insomma, ci ha regalato nulla".

Comparoni ha quindi svelato le non perfette condizioni di Mancini: "Nonostante il nostro alzatore Mancini sia stato male alla vigilia, siamo partiti molto carichi e determinati. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e ci siamo guadagnati la vittoria".

Ora la Consar è attesa, domenica prossima, dalla sfida di Porto Viro, con la quale si chiude la regular season: "Nella gara di andata – ha proseguito Comparoni – ricordo che Porto Viro ci mise sotto abbastanza nettamente. Puntiamo a fare sicuramente meglio di quella occasione. L’obiettivo di conquistare l’accesso ai playoff è stato raggiunto. Adesso però, tutto questo non vuol dire che andremo a Porto Viro per fare una gita, senza voglia di vincere. Andremo carichi e determinati, provando a fare il meglio che possiamo".

Il ventiduenne centrale giallorosso ha infine commentato la novità tecnica, di una battuta diversa rispetto al solito, ma già redditizia (2 ace su 8): "Ho ancora tantissimo da lavorarci e continuerò a farlo, perché, effettivamente sta venendo fuori una bella battuta. Contro Grottazzolina ho avuto anche un po’ di fortuna, però la sento come una battuta mia, che potrebbe diventare pericolosa in futuro, se continuo ad allenarmi come faccio adesso".