Comparoni, il gioiello Consar è un ’muratore’

Francesco Comparoni è uno dei ‘superstiti’ della Consar della passata stagione in Superlega. Dopo un campionato senza vittorie, il ventunenne centrale ducale, cresciuto a La Spezia prima di approdare a Monza e a Ravenna, è diventato uno dei punti di forza del sestetto giallorosso.

Qual è il bilancio della prima parte della stagione in corso?

"È un bilancio decisamente positivo. Abbiamo fatto vedere chi siamo e cosa possiamo fare. Ovviamente, l’età media così bassa ci ha fatto ‘scappare’ diversi risultati e perdere diverse occasioni. Però, è proprio in questa maniera che si cresce, vincendo e perdendo. Quindi, sono molto fiducioso per l’anno appena cominciato e sono altrettanto soddisfatto per quello che abbiamo fatto vedere in campo".

A livello individuale invece, quel è il bilancio del 2022?

"È stato un anno ricco di sorprese. La Superlega della passata stagione è andata come è andata, lo sappiamo. Poi però è arrivata una estate di grandi soddisfazioni con la vittoria dell’Europeo under 22. La riconferma a Ravenna e la maglia da titolare in A2, mi hanno dato sicurezza per il futuro. Sono molto carico per l’anno appena iniziato".

Comparoni, lei è al 2° posto nella classifica individuale dei ‘muratori’ di A2, così come lo è la squadra. Se l’aspettava?

"Si tratta di un rilievo statistico importante e interessante per il mio ruolo. Sono curioso di vedere dove ci piazzeremo alla fine dell’anno. Per quanto mi riguarda ho ancora tanto da migliorare. Sì, voglio e devo migliorarmi. L’obiettivo è finire primo in quella classifica".

Per un centrale però, non c’è solo il muro

"Il muro è una parte importante del mio ruolo. Se i miei punti deboli li farò diventare i miei punti di forza, allora potrò crescere. Se mi alleno forte in attacco e battuta, e se mantengo questo standard a muro, potrò diventare un giocatore più competitivo".

Domenica al Palacosta arriva Castellana Grotte, seconda della classe, col centrale Presta al 3° posto nella classifica individuale dei muri.

"Chiederò agli schiacciatori di attaccare in parallela, così Presta non mi raggiungerà in classifica. Ma anch’io ce la metterò tutta per fermare gli attacchi di Castellana e poi, la settimana successiva, quelli di Bergamo, terza della classe".

All’andata, alla prima trasferta stagionale, la Consar espugnò Castellana Grotte al tiebreak, al termine di un match combattuto. Che sfida c’è da aspettarsi domenica?

"All’andata è stata una vera ‘guerra’ fino all’ultimo pallone. Ci aspettiamo una sfida molto accesa anche al ritorno, sperando che possa finire come all’andata".