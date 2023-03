"Con la città accanto a noi possiamo essere ottimisti"

La stagione regolare è finita e già da oggi staff e squadra dell’OraSì hanno iniziato a pensare alla prossima fase, quella del girone salvezza. L’OraSì ci arriva con un po’ di rammarico per l’occasione non sfruttata a San Severo. Vincendo quella partita avrebbe potuto cominciare il girone playout con 8 punti, quindi davanti a tutti, ma così non è stato pertanto ci sarà da lottare ogni domenica da qui al 21 maggio.

Bottaro come si spiega questa piccola involuzione che la squadra ha mostrato a San Severo?

"Sicuramente abbiamo pagato l’assenza di Bartoli perché toglie soluzioni tecniche nel reparto lunghi. Inoltre siamo stati condizionati dai falli di Vrankic e Onojaife. Vrankic, essendo un rookie, è ancora inesperto e paga dazio contro americani più scafati di lui. Per Onojaife vale lo stesso discorso perché se commette troppi falli non ha impatto sulla partita e gli avversari possono staccarsi da lui e concentrare le forze sugli altri. Deve imparare a gestirsi. Nonostante i problemi siamo riusciti a tornare a contatto, ma non siamo stati lucidi nell’ultimo quarto quando abbiamo preso il break".

Come arrivate alla seconda fase?

"Dovremo sicuramente resettare tutto e ragionare in termini positivi. Con un gruppo così giovane dovremo parlare il giusto e lavorare tanto".

Il fatto che tutte le squadre del girone salvezza partano da sei punti denota che c’è equilibrio o vede formazioni più attrezzate di altre?

"Dal girone Verde arrivano squadre che hanno qualcosa in più che non è solo questione di blasone, ma anche di giocatori. Inoltre si sono rinforzate sul mercato perché Cremona ha preso un americano molto forte (Douvier ndr), Casale ha preso due giocatori nuovi importanti (Sarto e Justice ndr) e la Stella Azzurra ha un know how significativo di esperienza portato da elementi come Givens, Giachetti e Campani. Nel nostro piccolo siamo cambiati poco, ma abbiamo migliorato le qualità individuali di ogni singolo giocatore. Infatti possiamo dire che quella di San Severo è stata l’unica vera partita che abbiamo sbagliato negli ultimi due mesi".

Che cosa conterà di più nella seconda fase?

"Sarà importantissimo l’aspetto emotivo e l’ambiente che si creerà intorno al gruppo. Fondamentale sarà la coesione fra questo ambiente e la squadra che andrà seguita e supportata costantemente. Sotto questo aspetto sono abbastanza ottimista perché sono sicuro che a Ravenna si creeranno le condizioni giuste. La nostra squadra ha bisogno di sentire calore intorno a sé, perché è un gruppo giovane, ma ha dimostrato che quando avverte l’ambiente favorevole riesce ad esprimere una pallacanestro di buon livello. Se la città sarà al nostro fianco possiamo essere ottimisti".

La prima e la seconda classificata al termine del girone salvezza saranno salve senza bisogno degli spareggi playout. Quanti punti ritiene che bastino per arrivare tra le prime due? Basterà vincere le partite in casa?

"Non credo, bisognerà vincere tutte le partite in casa e almeno un paio in trasferta perché saranno importanti anche le differenze canestri. È la prima volta che ci troviamo nella condizione di giocare per la salvezza e sappiamo che non sarà per niente semplice, ma non molliamo di una virgola".

Stefano Pece