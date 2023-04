"Con Roma è stata una vittoria liberatoria"

Dopo il grosso sospiro di sollievo tirato sabato scorso, l’OraSì serra le fila per lo sprint finale nella parte discendente del girone salvezza. Sabato a Cremona è in programma un’altra trasferta da non sbagliare, ma la squadra ci arriverà col pieno di entusiasmo dopo la vittoria ottenuta in casa della Stella Azzurra. "Quella di sabato è stata una vittoria sofferta, tribolata ma fortemente voluta – assicura il dirigente Giorgio Bottaro –. In altri frangenti i due punti sarebbero andati alla Stella Azzurra, ma i ragazzi hanno dimostrato attaccamento e voglia di dimostrare qualcosa". La migliore dimostrazione di questo attaccamento è quella di Vrankic.

Il giocatore ha chiesto di poter giocare nonostante le condizioni non ancora ideali e ha fatto la differenza segnando 22 punti; per lui una partita di grande sostanza. "La sua presenza porta sicurezza perché si sentono tutti con le spalle un po’ più coperte – sottolinea Bottaro –. Vrankic non è un super atleta ma possiede fisico e intelligenza cestistica utili alla squadra. Mi piace sottolineare anche la prestazione di Bonacini. È un giocatore che non fa mai mancare l’applicazione difensiva, ma che negli ultimi tempi aveva un po’ smarrito il feeling col canestro. Speriamo che la prestazione di sabato sia un segnale di ripresa perché abbiamo bisogno di lui". In altre parole si intravedono piccoli ma incoraggianti segnali di risveglio da parte della squadra dopo un periodo nero.

"È stata una vittoria liberatoria che ci ha permesso di fare il pieno di benzina psicologica ancora prima che fisica e di guardare al futuro con un po’ di fiducia in più". Anche in classifica è ancora tutto aperto. Basta vincere una partita per ritrovarsi nelle zone alte e basta perderne un’altra per sprofondare nelle sabbie mobili. "È un momento strano e maledetto della stagione e ogni minima variazione crea un problema – sostiene Bottaro –. San Severo ha giocato due partite senza americano e le ha perse. Cremona e Casale, che sembravano lanciate, hanno rallentato. Cremona è andata in difficoltà senza Allen e ha dovuto fare uno sforzo immenso per vincere. In un girone così equilibrato, più dell’aspetto tecnico conta la tenuta fisica e psicologica. Sono i dettagli che fanno la differenza. È crudele e affascinante allo stesso tempo e non ci si annoia di sicuro". E se una settimana fa Ravenna sembrava spacciata, oggi vede riaperta la via della salvezza perché, se batte la Juvi con più di due punti di scarto, la supera in classifica. Scenario impensabile dopo il crollo con Rieti. "Andiamo a Cremona con fiducia e una settimana in più per inserire Vrankic. Affrontiamo una squadra che fa dell’agonismo il suo punto di forza. Con quest’arma ha saputo sopperire all’assenza di Allen e lo ha dimostrato anche all’andata. Sarà durissima, ma andiamo a giocare con la convinzione che possiamo battere tutti".

Stefano Pece