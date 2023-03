Con Venturini in porta il Ravenna è decollato

Dodici partite senza scendere in campo, guardandolo unicamente dalla panchina. Poi l’arrivo di Gadda sulla panchina del Ravenna e tutto cambia per Giacomo Venturini da Rimini, 19 anni appena compiuti. Il portiere giallorosso prende possesso dell’area di rigore bizantina sin dalla prima uscita con Gadda, a Sant’Angelo Lodigiano: vittoria per 1-0 e posto fisso. Certo conquistato con lavoro e sudore, ma solo a Prato non gioca da quel famoso 13 novembre: da allora 19 partite giocate con 10 vittorie e 34 punti mentre nelle prime 13, senza Venturini – e senza Gadda – erano stati 17 in 13 gare. Ma è soprattutto a partire dal girone di ritorno che il Ravenna si è esaltato: Prato a parte (la prima gara del 2023) i romagnoli hanno giocato 12 partite, vincendone 7 con 2 sole sconfitte e 10 gol subiti, nonché 24 punti, esattamente 2 a partita. Insomma un rendimento eccellente per il Ravenna e il suo giovane portiere, nato, tra l’altro il 29 febbraio. "È stato difficile non giocare all’inizio – racconta lo stesso Venturini – soprattutto a livello mentale perché non scendere mai in campo non ti dà fiducia. Però credo di essere stato bravo: ho approfittato di questo periodo per migliorarmi, allenandomi al massimo con la squadra e con i portieri sino ad arrivare a giocare. Credo che sia molto importante per un portiere, soprattutto giovane, giocare con continuità: acquisiti sempre più fiducia e in questo ruolo la fiducia e la continuità sono fondamentali". Il Ravenna viene dalla sosta per gli impegni della selezione giovanile di categoria al Viareggio. "Ne abbiamo approfittato per riposare qualche giorno – prosegue il portiere del Ravenna – e, soprattutto, per lavorare al massimo durante la settimana: lavori molto stancanti ma utilissimi per tutti, soprattutto per chi era un po’ indietro fisicamente. Così potremo affrontare l’ultima parte della stagione nel migliore dei modi. Siamo contenti di quel che stiamo raccogliendo ma non ci dobbiamo adagiare sugli allori perché deve arrivare la parte più importante del campionato: il finale. Possiamo ancora raggiungere grandi obiettivi e vedremo cosa ci riserverà il prossimo futuro. Io in questa squadra mi trovo davvero bene e come prima esperienza tra i "grandi" mi reputo fortunato: mi sento parte di questo grande gruppo in cui tutti cercano di darsi una mano a vicenda".

Certamente esordire in una prima squadra arrivando direttamente dal settore giovanile non è semplice, anche se la matrice cesenate è pur sempre indice di qualità: "Sono abituato a provare ad ottenere il massimo – conclude Venturini – ora penso sola al Ravenna e a chiudere nel migliore dei modi quest’annata: non mi pongo obiettivi lontani. Sono contento di questa mia stagione: durante le prime partite c’era più tensione, ma quella tensione utile che ti aiuta a non abbassare mai la guardia. I miei compagni più esperti, poi, sono stati molto bravi a darmi una mano o il giusto consiglio per fare sempre meglio. Tra i grandi c’è più il senso del gruppo: ne ho capito davvero l’importanza. Si lavora tutti insieme verso un unico obiettivo e si respira il calcio vero: si dà sempre il massimo nessuno si permette mai di rallentare".

