"Con Vibo eravamo in grazia divina Abbiamo giocato la gara perfetta"

La miglior prestazione stagionale, proprio contro la capolista. La Consar Rcm Ravenna ha scelto il giorno giusto e l’avversario migliore, per piazzare la cosiddetta partita perfetta. Il 3-0 casalingo rifilato a Vibo, è stato un cioccolatino scartato, per la standing ovation dei quasi 700 del Palacosta. A 4 turni dalla fine della regular season, i calabresi, già sicuri del 1° posto, si sono presentati a Ravenna in formazione tipo. Niente turnover, insomma. Anzi, le sorprese nello starting six sono state tutte di marca giallorossa. Coach Bonitta ha infatti varato un sestetto inedito, con Ceban, Mancini e Pinali in campo, al posto di Arasomwan, Monopoli e Ngapeth. E, al termine di un match esaltante, sostanzialmente mai in discussione, proprio Mancini e Pinali si sono contesi lo scettro di mvp.

Da una parte, il fosforo e la ‘pulizia’ del baby alzatore riminese nella gestione della regia; dall’altra la straordinaria concretezza dello schiacciatore felsineo, che ha attaccato con l’81% e ha ricevuto col 38%: "Sono contentissimo – ha commentato Roberto Pinali – di essere tornato quello di un tempo, ovvero sui miei standard abituali. Siamo stati davvero tutti bravi, fin dall’inizio. Dal primo punto all’ultimo, abbiamo messo sotto pressione Vibo. L’avvio è stato impressionante, come del resto Marco Bonitta ci chiedeva, peraltro invano, da qualche partita in spogliatoio, prima di iniziare. Stavolta invece, la risposta è stata tangibile e importante. Abbiamo mantenuto un livello di gioco altissimo per tutta la partita e non abbiamo mai mollato. Non ci siamo fatti impressionare dalla loro battuta che, in avvio, ci ha creato effettivamente qualche problema, soprattutto con Buchegger. Ma noi siamo andati bene in tutti i fondamentali. Orioli in battuta è stato incontenibile, non sappiamo cosa gli sia successo...".

Anche negli altri fondamentali (in particolare difesa e muro), la Consar ha mostrato una qualità molto vicina all’eccellenza: "Effettivamente – ha proseguito Pinali – eravamo in grazia divina. Siamo riusciti in tutto. Quando si è in una giornata del genere, diventa difficile giocare anche contro di noi. E la capolista se n’è accorta. Sono davvero molto contento. Abbiamo confezionato un ottimo risultato. Speriamo che, oltre per la salvezza appena conquistata, ci serva anche in chiave playoff".

Il successo contro Vibo ha proiettato i giallorossi all’8° posto solitario, con 3 punti di margine sulle inseguitrici (Grottazzolina e Cuneo), e a -3 dalla settima posizione (Prata di Pordenone). Finisse oggi la regular season, la Consar dovrebbe giocare i quarti di finale (al meglio delle 2 vittorie su 3, il 16, 19 e 23 aprile) di nuovo contro Vibo. Per evitare la lunga e dispendiosa trasferta in Calabria – che potrebbe essere da sostenere addirittura 2 volte, in caso di gara3 – e per vedersela con Cantù, Castellana Grotte o Porto Viro, bisognerebbe agganciare, e superare, Prata. Il calendario dei ravennati dice che... non è impossibile (Reggio Emilia fuori, Grottazzolina in casa, Porto Viro fuori), anche se i friulani, arbitri peraltro della salvezza, hanno un planning migliore (il fanalino di coda Motta di Livenza in casa, Castellana Grotte fuori, Lagonegro, terzultima, in casa).